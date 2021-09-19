Стало известно место проведения митинга против фальсификации выборов в Екатеринбурге

Организаторы митинга против фальсификации выборов, который запланирован в Екатеринбурге на 20 сентября, сообщили о месте проведения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Партии роста", из двух предложенных МОБ мест был выбран парк Победы на Уралмаше.

Напомним, что изначально акция должна была пройти у памятника "Черный тюльпан", однако министерство общественной безопасности Свердловской области рекомендовало провести его в парке Победы или Парке Камвольного комбината.

Представитель партии Сергей Капчук заверил, что массовое мероприятие согласовано с МОБ, поскольку он уведомил чиновников о своем согласии изменить место его проведения.