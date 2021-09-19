19 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
голосование, выборы, очередь (2021) | Фото: Накануне.RU

Явка избирателей на Среднем Урале составила почти 46%

До окончания голосования на выборах кандидатов в Госдуму и ЗакСо в Свердловской области остается два часа, однако явка избирателей уже превышает показатели за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии по региону.

Так на прошлых "однодневных" выборах на 18.00 явка свердловских избирателей на голосование составляла 39,3%, а итоговые результаты составили всего 41%. Сегодня на 18.00 на Среднем Урале явка избирателей на "трёхдневный" выборах составляет 45,95%.

Напомним, что выборы в Госдуму и ЗакСО проходят с 17 по 19 сентября включительно.

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Теги: явка, голосование, выборы



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