Явка избирателей на Среднем Урале составила почти 46%

До окончания голосования на выборах кандидатов в Госдуму и ЗакСо в Свердловской области остается два часа, однако явка избирателей уже превышает показатели за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии по региону.

Так на прошлых "однодневных" выборах на 18.00 явка свердловских избирателей на голосование составляла 39,3%, а итоговые результаты составили всего 41%. Сегодня на 18.00 на Среднем Урале явка избирателей на "трёхдневный" выборах составляет 45,95%.

Напомним, что выборы в Госдуму и ЗакСО проходят с 17 по 19 сентября включительно.