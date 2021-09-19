Россиянка из Израиля, проголосовавшая трижды в прошлом году, на текущих выборах смогла проголосовать дважды

Проживающая в Израиле россиянка Юлия Ильинская, ставшая знаменитой после тройного голосования по поправкам в Конституцию в прошлом году, сегодня проголосовала дважды. Она заявила, что проголосовала лично на участке и онлайн, передает РИА Новости со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.

"На этот раз Ильинская вместе со своей дочерью прибыла на участок в городе Ашдоде, напомню - это на юг от Тель-Авива, а живет она в Израиле на крайнем севере, то есть специально прибыла с дочерью на участок в Ашдоде… Она получила избирательный бюллетень, отказать в этом не было никаких оснований, она гражданка РФ, как и дочь. Но после того, как она проголосовала на участке, она опубликовала сообщения о том, что она еще и онлайн проголосовала", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи в информцентре ЦИК.

При этом он подчеркнул, что после того как Ильинской был выдан бюллетень на избирательном участке, она "написала заявление на имя председателя УИК о том, что она больше нигде не голосовала, не зарегистрирована на голосование онлайн и не собирается этого делать и о том, что она предупреждена".

"Гражданка объясняет свои действия тем, что она пытается вскрыть недостатки в организации избирательного процесса… Речь идет не о нарушениях со стороны членов избирательной комиссии, а о том, что сама недобросовестная гражданка пытается провоцировать нарушения", - добавил российский посол.

Примечательно, что еще четыре дня назад председатель ЦИКа Элла Памфилова исключила возможность двойного голосования – онлайн и на участках, а провокаторам она обещала "неприятные сюрпризы". "Комплекс ДЭГ готов к использованию на выборах и 17, и 18, и 19 сентября. Никаких двойных голосований быть не может, мы их полностью исключили", - проинформировала глава ЦИК. Памфилова пояснила, что создан специальный банк данных подавших заявление на электронное голосование. "Если тот, кто в этом банке данных записан, решил пойти на провокацию или просто что-то перепутал и пришел на свой участок, его никто не лишит конституционного права проголосовать, но голосовать он будет электронно, ему предоставят такую возможность. Мы четко отработали эту систему, чтобы вообще ликвидировать двойные голосования", - подчеркнула председатель Центризбиркома.

Ранее Следственный комитет добился заочного ареста для Ильинской и объявления ее в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола. Однако в Израиле ее не настигла никакая ответственность.