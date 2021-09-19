19 Сентября 2021
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Политика В России
Калмыкия (2018) | Фото: spravedlivo.ru

Недействительными на выборах в Госдуму признаны уже более 7 тыс. бюллетеней

Центризбирком России сообщил о недействительны бюллетенях. По данным на 13 часов мск в воскресенье, 19 сентября, 7465 бюллетеней на выборах депутатов Госдумы были признаны недействительными. Нарушения были выявлены на 45 участках в 14 регионах страны.

Самой распространенной причиной признания бюллетеней недействительными стали вбросы. Они были зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской и Кемеровской областях. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях уже освобождены от должности председатели избирательных комиссий, на территории которых случились вбросы, сообщили в ЦИК.

В Мордовии из-за брака печати бюллетени не считали КОИБы, в Ленобласти и Подмосковье были случаи "некачественного оформления реестра выездного голосования".

В Челябинской области реестр заявлений устных обращений о голосовании вне помещения признали недействительным. В Ульяновской области член комиссии с правом решающего голоса заполнил бюллетень за избирателя.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, было выявлено нарушение целостности сейф-пакета (Кемеровская область), голосование членом комиссии за родственников (Самарская область), отвалилась крышка переносного ящика для голосования (Камчатский край), не опечатан переносной ящик для голосования (Республика Башкортостан). В Башкирии в одном из ящиков для голосования вне помещения обнаружено на один бюллетень больше.

"Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными", - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Стоит отметить, что сообщения о возможных нарушениях поступают с гораздо большего количества участков, чем указано в статистике ЦИК. Так, только с начала воскресного дня Мосгоризбирком сообщил примерно о сотне поступивших сообщений.

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Теги: бюллетень, выборы в госдуму, нарушения, цик



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