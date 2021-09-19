19 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Александр Ивачев, шествие КПРФ в годовщину революции (2019) | Фото: vk.com/kprfekb

В Екатеринбурге на избирательных участках продолжают работать "чкаловцы"

Сотрудники отдела полиции №13 в Екатеринбурге оперативно задержали группу лиц в красных манишках, так называемых "чкаловцев", якобы скупающих голоса в 12 избирательном округе на выборах в заксобрание Свердловской области. Об этом в своем Facebook сообщил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

По его словам, сегодня от "чкаловцев" стояла машина, к которой и подходили избиратели, передавая белые корешки - "видимо отчитывались за голосование", - предположил Ивачев.

"Мы стали свидетелями оперативного задержания этих лиц, была спецоперация проведена: неожиданно для всех появились сотрудники полиции и задержали их. При этом это оказались сотрудники 13-го отдела, на которых вчера и ссылались злоумышленники. Хочется публично выразить благодарность всем сотрудникам 12-го отдела полиции и лично руководителю Ертысбаеву. Большое вам спасибо", - сказал Ивачев.

Напомним, что вчера депутат обнаружил одного из таких промоутеров вблизи школы №131 на Уктусе и вызвал сотрудников полицию, которые задержали молодого человека. Затем он набрал своего руководителя по телефону. Девушка по имени Элина ответила на звонок и, решив, что с ней разговаривают сотрудники полиции, сообщила: "Мне руководство сказало, что ваш начальник Ертысбаев в курсе нашей рекламной акции". Также она проговорила, что аналогичные "рекламные акции" проходят по всему району и не должно быть никаких проблем.

В КПРФ также заявили, что точно такой же логотип и название "Чкаловцы" использовал в своей избирательной кампании кандидат в депутаты от "Единой России" Валерий Савельев.

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Теги: чкаловцы, выборы, полиция, Ивачев



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