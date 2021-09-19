19 Сентября 2021
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Политика В России
Выборы в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

Явка на трехдневных выборах в Госдуму по России пока не превысила результат 2016-го года

Явка на выборах депутатов Госдумы 2021 года к 12 часам мск в воскресенье, 19 сентября, составила около 40,49% по России, об этом сообщили в ЦИК. Эту цифру удалось собрать за три дня голосования.

Между тем, явка на выборах предыдущего созыва Госдумы составила 47,9%, но выборы при этом проходили в один воскресный день (тогда проголосовали более 52,7 млн человек).

К текущему моменту (16 часов мск) на Дальнем Востоке уже закрылись участки в ряде регионов: на Чукотке, в Магаданской области, на Сахалине, в Приморье, в Амурской области.

Также стали известны последние данные по явке на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве – 93,3%. Это рекорд: в прошлом году, когда голосовали по поправкам в Конституцию, явка составила 93,02%.

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Теги: выборы в госдуму, явка, трехднвное голосование



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