Семья на Южном Урале обнаружила, что за них уже проголосовали на выборах в Госдуму

В Челябинской области появилась информация об еще одном случае двойного голосования. Местная жительница рассказала, что за ее семью из шести человек, включая умершего родственника, уже кто-то проголосовал, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в Сосновском районе на избирательном участке № 2164 в селе Чипышево.

"Избиратель Айгуль сообщила что на УИК 2164, где зарегистрированная вся её семья, а это 6 человек, уже все проголосовали, включая её умершего родственника. По крайней мере в списке избирателей за выдачу бюллетеней стоят соответствующие отметки", - сообщили в региональном отделении партии "Яблоко".

Представители партии рассказали, что УИК находится в магазине и здесь нет видеонаблюдения. На место вызвали сотрудников полиции.