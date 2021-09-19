В Greenpeace назвали 2021 год рекордным по площади лесных пожаров в России

В России 2021 года стал рекордным по общей площади лесных пожаров с начала XXI века. Об этом заявил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

В этом году, по состоянию на 19 сентября, лес сгорел на территории в 18,2 млн га, по данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. За весь 2020 год- 18,1 млн га.

"Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)", - цитирует ТАСС Ярошенко.

Он отметил, что данных за более ранее время нет, поскольку тогда не было системы спутникового мониторинга пожаров.

В Якутии только за текущий год от огня пострадало свыше 9 млн га. Дым от лесных пожаров в Якутии накрывал даже регионы УрФО. Впрочем, крупные лесные пожары этим летом были зафиксированы также в Свердловской, Челябинской и Курганских областях, Башкирии и других регионах. На Южном Урале в результате лесных пожаров было уничтожено 72 жилых дома в поселках Джабык и Запасное, в регионе вводился режим ЧС. Последствия пожаров в регионе лично оценил президент России Владимир Путин – он на вертолете облетел пострадавшие районы, а после этого в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.

В сентябре стало известно, что правительство РФ в 2022 году выделит регионам на борьбу с лесными пожарами 14 млрд руб. В первую очередь средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири.