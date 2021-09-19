19 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга пришла на выборы и узнала, что у нее прописана неизвестная бабушка

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области прокомментировали ситуацию с жительницей Екатеринбурга, которая пришла на выборы и узнала, что у нее дома прописан другой человек.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском ЦОН, на участковой избирательной комиссии №1255 во время процедуры получения бюллетеней обнаружилось, что вместе с избирательницей в квартире прописана незнакомая пенсионерка. Оказалось, что эта бабушка проголосовала еще 17 сентября.

Юристы Центра обратились в избирательную комиссию участка, где подтвердили, что такая ситуация действительно имела место. Было установлено, что списки избирателей формируются по данным управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области, органов ЗАГС, военных комиссариатов и регионального ГУФСИН.

"Проведена сверка: расхождений с данными системы МВД не обнаружено. Избирательная комиссия при составлении списка действовала корректно, строго по утвержденному порядку", - отметили в ЦОН.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в избирательной комиссии Свердловской области опровергли информацию о распространении коронавируса на одном из участков для голосования.

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Теги: выборы, пенсионерка, голосование, Екатеринбург



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