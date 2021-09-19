19 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗСО обратилась в полицию из-за двойного голосования на участке в Челябинске

В Челябинске на избирательном участке № 2093 зафиксировали факт двойного голосования. На место вызвали сотрудников полиции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мужчина пришел проголосовать на участок, но выяснилось, что за два часа до него по его паспорту уже был выдан бюллетень и кто-то осуществил голосование. Мы вызвали сотрудников полиции", - рассказала депутат ЗСО от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова.

По факту двойного голосования будет написано заявление в полицию.

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Теги: выборы, голосование, Госдума, нарушение,



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