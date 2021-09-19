19 Сентября 2021
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выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае явка превысила 30%

За три голосования явка в Пермском крае по состоянию на 15.00 составила 32.03%, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

Свой выбор сделали 635 946 человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Уинский муниципальном округе (52,79%, 51,80%, 46,24% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамский городском округе (29,88%), Александровском муниципальном округе (29,37%) и в Перми (26,22%).

В краевой столице явка составила 26,22%. Проголосовали 203 084 человек. Самая высокая явка - в Ленинском районе - 32,07%, Орджоникидзевском - 27,56% и Мотовилихинском - 26,30%.

Явка в Кировском районе составила 26,05% избирателей, в Свердловском – 25,64%, в Индустриальном районе 25,52% и в Дзержинском– 24,89%.

Напомним, в 2016 году, в Пермском крае явка на выборах депутатов Госдумы была одной из самых низких. По данным на 18.00 она составила 29,7%. К закрытию участков явка составила 35,03 %.

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Теги: выборы, явка, голосование



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