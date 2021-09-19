Избирком Югры прокомментировал сообщение о возможной фальсификации на выборах в Нефтеюганске

19 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
выборы, явка, очередь (2021) | Фото: vk.com/labytnangi_live

Избирком Югры прокомментировал сообщение о возможной фальсификации на выборах в Нефтеюганске

В Нефтеюганске наблюдатели от оппозиции пожаловались на то, что члены участковой избирательной комиссии на участке №236 после закрытия участка не сразу убрали избирательные бюллетени.

Членов УИК заподозрили в нарушении закона - биллютени должны были находиться в опечатанных сейфах.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в окружном избиркоме. Избирательная комиссия не сочла происходящее нарушением.

"В связи с появившимся сообщением о возможной фальсификации голосования после закрытия УИК в Нефтеюганске. Поясняем следующее: Члены УИК не покидают помещение избирательного участка после его закрытия в 20.00. Им необходимо завершить процедуры по упаковке бюллетеней проголосовавших граждан в сейф-пакеты, после чего осуществить действия по подготовке участка к третьему дню голосования. На представленных видеокадрах видно, что члены УИК проводят работу по подготовке бюллетеней и иных документов участковой избирательной комиссии, в том числе, необходимых для представления отчетности в вышестоящую территориальную комиссию", - говорится в сообщении.

Избирком сообщает, что сейфы с помещенными в них сейф-пакетами были опечатаны, пломбы не нарушены, что подтверждено наблюдателями.

Также в избиркоме прокомментировали ситуацию о не прошитых списках избирателей на УИК в Нефтеюганске. Избирком утверждает, что этот недостаток в работе УИК не привел к нарушению избирательных прав граждан. Председателю УИК было вынесено замечание о несоблюдении норм избирательного законодательства, регулирующих документооборот участковой комиссии.

"В ходе проверки указанных обстоятельств было установлено, что действительно, на избирательном участке № 239 города Нефтеюганска списки избирателей не были прошиты, что и было зафиксировано на кадрах видеозаписи. После получения информации об этом ТИК города Нефтеюганска незамедлительно указала председателю участковой комиссии на необходимость устранения указанных недостатков в работе. После чего списки были прошиты и опечатаны надлежащим образом", - говорится в сообщении.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: выборы, фальсификация, наблюдатели, избирательные бюллетени



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети