Избирком Югры прокомментировал сообщение о возможной фальсификации на выборах в Нефтеюганске

В Нефтеюганске наблюдатели от оппозиции пожаловались на то, что члены участковой избирательной комиссии на участке №236 после закрытия участка не сразу убрали избирательные бюллетени.

Членов УИК заподозрили в нарушении закона - биллютени должны были находиться в опечатанных сейфах.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в окружном избиркоме. Избирательная комиссия не сочла происходящее нарушением.

"В связи с появившимся сообщением о возможной фальсификации голосования после закрытия УИК в Нефтеюганске. Поясняем следующее: Члены УИК не покидают помещение избирательного участка после его закрытия в 20.00. Им необходимо завершить процедуры по упаковке бюллетеней проголосовавших граждан в сейф-пакеты, после чего осуществить действия по подготовке участка к третьему дню голосования. На представленных видеокадрах видно, что члены УИК проводят работу по подготовке бюллетеней и иных документов участковой избирательной комиссии, в том числе, необходимых для представления отчетности в вышестоящую территориальную комиссию", - говорится в сообщении.

Избирком сообщает, что сейфы с помещенными в них сейф-пакетами были опечатаны, пломбы не нарушены, что подтверждено наблюдателями.

Также в избиркоме прокомментировали ситуацию о не прошитых списках избирателей на УИК в Нефтеюганске. Избирком утверждает, что этот недостаток в работе УИК не привел к нарушению избирательных прав граждан. Председателю УИК было вынесено замечание о несоблюдении норм избирательного законодательства, регулирующих документооборот участковой комиссии.

"В ходе проверки указанных обстоятельств было установлено, что действительно, на избирательном участке № 239 города Нефтеюганска списки избирателей не были прошиты, что и было зафиксировано на кадрах видеозаписи. После получения информации об этом ТИК города Нефтеюганска незамедлительно указала председателю участковой комиссии на необходимость устранения указанных недостатков в работе. После чего списки были прошиты и опечатаны надлежащим образом", - говорится в сообщении.