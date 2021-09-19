Южноуралец "проголосовал электронно", отправив на почту облизбиркома информацию о своем выборе

Житель Челябинской области решил "проголосовать электронно", отправив на официальную электронную почту избирательной комиссии Челябинской области информацию о своем выборе.

Инцидент произошел сегодня, 19 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома. В комиссии назвали это "курьезом дня".

Напомним, В Челябинской области по состоянию на 15.00 явка на выборах в Госдуму составила 38,46 % избирателей.