В Тюменской области в третий день голосования явка преодолела порог 50%

В третий день голосования Тюменская область преодолела порог по явке в 50%. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

Участие в голосовании приняли 585 587 человек. Это 51,38% от общего числа избирателей.

В Тюмени явка выросла до 39,93% (230 159 человек). Больше 60% явка отмечена в Ишиме (68%), Тобольске (51,09%), Ялуторовске (56%).

Сообщается, что сегодня в избирком поступили пять жалоб на нарушения. Они рассматриваются.

Один из тюменских избирателей сегодня сообщил, что за него уже проголосовали на участке №2965 в Тюмени. Под его фамилией в списках избирателей уже кто-то поставил подпись.

В избиркоме эту ситуацию объяснили ошибкой - избиратель оказался в списке между двумя супругами. Семейная пара пришла на избирательный участок, но по какой-то причине в списке они стояли не рядом. В результате один из супругов поставил свою подпись под чужим именем. Мужчина, за которого расписались, получил все свои четыре бюллетеня, жалоб не имеет. Инцидент исчерпан.