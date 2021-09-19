В свердловском избиркоме опровергли вспышку ковида на участке для голосования

В избирательной комиссии Свердловской области опровергли информацию о распространении коронавируса на одном из участков для голосования.

Ранее сообщалось, что в помещение участковой избирательной комиссии №2021 в Краснотурьинске вызвали бригаду "скорой помощи" якобы из-за вспышки ковида. Как пояснил председатель Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии Юрий Кокшаров, у одного из членов ИК обострилось хроническое заболевание неинфекционного характера.

"Организаторы выборов благодарят медиков за оперативно оказанную помощь, а коллеге желают скорейшего выздоровления. Избиратели могут быть уверены в санитарно-эпидемиологической безопасности как этого, так и всех других избирательных участков Свердловской области", - сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме.

Там добавили, что 65% членов избирательных комиссий привиты против коронавируса.

Напомним, сегодня идет третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области. Также в 35 свердловских муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Участки закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.