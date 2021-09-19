В Челябинской области явка на выборах в Госдуму приближается к 40%

В Челябинской области по состоянию на 15.00 проголосовало 38,46 % избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, 19 сентября в России проходит третий день выборов в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В Челябинской области сегодня проходят 95 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата ЗСО.

На выборах в Госдуму в 2016 году в Челябинской области проголосовало 44,37% избирателей.