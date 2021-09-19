19 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: www.vashdom.ru

В центре Екатеринбурга обрушилась часть старинной усадьбы

Сегодня в центре Екатеринбурга обрушилась часть старинной усадьбы купца Ваганова.

Как сообщает издание 66.ru, дом является объектом культурного наследия. Его построили еще в 1911 году, но последние годы фасад кирпичной части здания подпирали балками.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге еще одно старинное здание может быть снесено из-за застройки: корпорация "Маяк" планирует начать строительство семиэтажного дома на участке, прилегающем к Храму-на-Крови. Речь идет о возведении дома на территории, расположенной рядом с купеческой усадьбой на Первомайской, 7.

Сообщалось, что перед реализацией проекта будет проведена историко-культурная экспертиза.

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Теги: усадьба, обрушение, Екатеринбург



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