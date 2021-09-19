В Югре побит прошлый рекорд по явке: участие в выборах приняли 40% избирателей

В Югре в третий день голосования, по состоянию на 15.00 участие в голосовании приняли 463 847 человек, что составляет 40,08% от общего количества избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

Отметим, что явка уже больше, чем в 2016 году. На прошлых выборах в Госдуму итоговая явка в автономном округе составила 38%.

Лидером по явке избирателей остается Нефтеюганский район, явка там составила 70,5%. Наименьшая активность избирателей по-прежнему в городе Сургуте – 28,94%.