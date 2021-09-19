Рашкин: Из-за сбоев электронного голосования люди не могут проголосовать даже очно

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что на электронное голосование в Москве поступает очень много жалоб.

По его словам, людям, зарегистрировавшимся в системе ДЭГ на mos.ru, система нередко отказывает, а когда они идут на участок, чтобы проголосовать лично, то бюллетени им не дают, так как они уже зарегистрировались на электронное голосование.

К слову, в первый день голосования москвичи уже жаловались на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ. Электронно голосовал и Владимир Путин, в Кремле сообщили, что для этого он использовал телефон своего помощника.

Ранее стало известно, что в Москве КПРФ требует аннулировать незаконные реестры надомного голосования на 23 УИКах по Преображенскому одномандатному избирательному округу. Жалоба подана в избирательную комиссию.