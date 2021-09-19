Дети в разных странах мира заражаются новым респираторным вирусом

Врачи в разных странах заявляют о том, что дети все чаще заражаются респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей. Как сообщает BBC, сообщения приходят из США, Великобритании, Швейцарии и Японии.

Ученые считают, что пандемия COVID-19 повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

Напомним, в Сингапуре, где от ковида вакцинировано около 80% населения, или практически все совершеннолетние, происходит взрывной рост заболеваемости, который уже почти повторил взрыв апреля 2020 года. Сейчас в день фиксируют до тысячи новых случаев ковида. В больницах лежат почти 800 человек. О количестве смертей среди привитых и непривитых не сообщается. Вообще в Сингапуре за все время было очень мало смертей из-за ковида - 58. Но из них треть умерли в последние полтора месяца, когда все взрослые были привиты. С учетом численности населения это намного меньше, чем в большинстве стран Запада. Видимо, решающее значение имеет работа системы здравоохранения.