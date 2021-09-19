19 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Москве требуют аннулировать незаконные реестры надомного голосования

В Москве КПРФ требует аннулировать незаконные реестры надомного голосования на 23 УИКах по Преображенскому одномандатному избирательному округу. Жалоба подана в избирательную комиссию. Об этом сообщил член ЦК КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Обухова, реестры надомного голосования поступили в УИКи из территориальной комиссии. Он был составлен по якобы обращениям граждан с указанием 620 избирателей УИК 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 3474.

Однако в ТИК не смогли объяснить, откуда у них персональные данные этих избирателей.

"Говорят, что по звонкам в ТИК, в том числе от умерших. В УИК 1237 нам сказали, что внесли в реестр надомников тех, кого им спустили из ТИК. Начали проверять и обзванивать. Оказалось, что по незаконному списку ТИК из 42 человек, якобы желающих проголосовать дома, только 13 действительно согласились голосовать надомно. По сути, мы не допустили выезда урн с бюллетенями к несуществующим надомникам", - сообщил Обухов на своей странице в соцсети.

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Теги: КПРФ, выборы, Госдума, надомное голосование, жалоба,



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