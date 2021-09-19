19 Сентября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
крушение гидросамолета в Советском, гидросамолет, обломки (2021) | Фото: t.me/uraltransprok

Прокуратура опубликовала снимки разбившегося под Советским гидросамолета

В Советском обнаружено тело пилота двухмоторного гидросамолета "Белый ястреб" и его супруги. Воздушное судно извлечено из воды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что катастрофа произошла в 91 километре от Советского, вблизи озера Глубокое. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ. Причины падения воздушного судна устанавливаются.

"Проводится осмотр места происшествия, гидросамолета, тел погибших, планируется назначение необходимых судебных экспертиз, изъятие всех образцов топлива и масла с узлов и агрегатов, допрос свидетелей, изъятие полетной документации", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура также опубликовала снимки обломков самолета.

крушение гидросамолета в Советском, гидросамолет, обломки(2021)|Фото: t.me/uraltransprok

крушение гидросамолета в Советском, гидросамолет, обломки(2021)|Фото: t.me/uraltransprok

На место ЧП выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа в составе сотрудников Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ, Югорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО-Югре, ОМВД России по Советскому.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

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Теги: гидросамолет, хмао, болото



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