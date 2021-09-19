19 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
гидросамолет, озеро Тургояк, (2019) | Фото: минэкологии Челябинской области

В Советском нашли обломки гидросамолета и тела погибших

В Советском районе Югры обнаружили в болоте останки рухнувшего гидросамолета и тела погибших. Информацию Накануне.RU подтвердили в окружном МЧС.

Крушение самолета произошло примерно в 10 километрах от озера Глубокое. Туда выехала группа спасателей, следователей и прокурор. За более подробными комментариями ведомство перенаправило в Уральскую транспортную прокуратуру.

Группа работает на месте крушения с 11.30.

Ранее сообщалось, что на борту находилось пилот и пассажир. Самолет принадлежит местному предпринимателю. Мужчина находился на борту вместе со своей супругой.

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Теги: гидросамолет, хмао, болото



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Ранее 19.09.2021 12:56 Мск Прокуратура опубликовала снимки разбившегося под Советским гидросамолета

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Ранее 18.09.2021 19:20 Мск Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в ХМАО


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