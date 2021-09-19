В Екатеринбурге наркоман пытался вломиться в детскую больницу

В Екатеринбурге задержали неадекватного молодого человека, который пытался проникнуть в детскую городскую больницу №8.

Читайте также: Уральцу грозит 10 лет колонии за удар росгвардейца пластиковой картой

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в субботу вечером экипажу группы задержания поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в детской поликлинике на улице Санаторной. Росгвардейцы незамедлительно отправились на адрес для проверки информации.

Выяснилось, что молодому человеку, пребывающему в неадекватном состоянии, удалось выломать пластиковый пакет нижней части двери центрального входа в поликлинику. Дебоширом оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся за кражу. По внешним признакам, уралец находился в наркотическом опьянении. Он был задержан.

Стражи порядка вызвали на место бригаду "скорой помощи", которая госпитализировала задержанного в одну из городских больниц. По факту инцидента проводится проверка.