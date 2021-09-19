На Южном Урале фотографии кандидатов в Госдуму разместили на доске памяти

В Челябинской области на одном из избирательных участков фотографии кандидатов в депутаты Госдумы разместили на доске памяти, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на избирательном участке в Озерске. Членам комиссии сделали замечания, после этого надпись: "Вечная память павшим…" закрыли белыми листами.

"Немного черного юмора в Озерске. Справедливости ради скажем, что после замечания здесь оперативно всё поправили", - говорится в сообщении телаграм-канала регионального отделения ЛДПР.