19 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
фотографии кандидатов на доске памяти (2021) | Фото: t.me/LDPR_74

На Южном Урале фотографии кандидатов в Госдуму разместили на доске памяти

В Челябинской области на одном из избирательных участков фотографии кандидатов в депутаты Госдумы разместили на доске памяти, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на избирательном участке в Озерске. Членам комиссии сделали замечания, после этого надпись: "Вечная память павшим…" закрыли белыми листами.

"Немного черного юмора в Озерске. Справедливости ради скажем, что после замечания здесь оперативно всё поправили", - говорится в сообщении телаграм-канала регионального отделения ЛДПР.

фотографии кандидатов на доске памяти(2021)|Фото: t.me/LDPR_74

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Теги: кандидаты, Госдума, выборы,



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