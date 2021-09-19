Французский Минсельхоз взялся за российский "закон о шампанском"

Франция намерена урегулировать на переговорах с российской стороной происходящее в сфере поставок шампанского.

Напомним, в июле Владимир Путин подписал закон, который предписывает называть шампанским только игристые вина, произведенные в России. В компании Moet Hennessy (вина Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) в связи с этим решили приостановить поставки в Россию, так как поправки требуют от производителя элитных игристых вин провести повторную сертификацию в России и отказаться от использования названия "шампанское" для напитков, произведенных в провинции Шампань.

Теперь Министерство сельского хозяйства Франции хочет создать рабочую группу, куда войдут представители отрасли из обеих стран. Франция и Россия договорились провести переговоры.