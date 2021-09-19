Полпред президента в УрФО приехал в Тюмень, чтобы проголосовать

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и Тюменской облдумы на избирательном участке по месту регистрации. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

Якушев призвал тюменцев прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании.

"Сегодня последний день голосования, и очень важно, чтобы каждый гражданин пришел на избирательный участок и исполнил свой конституционный долг. Мы избираем федеральный парламент, орган, который пишет законы. Важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Те, кто умеет писать законы, понимают их, которые общаются с людьми и отражают в законах то, что необходимо населению. Кроме того, в Тюменской области избирается региональный парламент. Региональная политика, региональные законы и все основные решения, в том числе Закон о бюджете, тоже принимается этим органом. Поэтому очень важно, кто из наших земляков будет защищать интересы избирателей", - сказал Владимир Якушев.

Избирательную активность УрФО Якушев назвал "хорошей". По его словам, этому способствует трехдневное голосование и праздничное настроение, которое создают выборы.