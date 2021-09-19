В Лангепасе избирателя ошибочно включили в список "проголосовавших на дому". Объяснение избиркома

Во время выборов в Лангепасе поступила жалоба о том, что за избирателя, который самостоятельно пришел на участок №513, кто-то проголосовал на дому.

Как сообщили Накануне.RU в окружной избирательной комиссии, произошла ошибка.

"Членами избирательной комиссии была допущена ошибка при внесении записи о голосовании "на дому" - отметка о том, что избиратель проголосовал "на дому" была ошибочно поставлена другому избирателю, также проживающему по данному адресу и имеющему те же имя и отчество. Факт ошибочной записи был зафиксирован присутствующими членами комиссии и наблюдателями. Избирателю, пришедшему в помещение избирательного участка, незамедлительно было предоставлено право проголосовать путем внесения его в дополнительный список избирателей", - говорится в сообщении.

По сообщению территориальной комиссии Лангепаса, нарушений законодательства допущено не было.

"Пришедшему на участок гражданину выдали бюллетень. Отметка о голосовании на дому была поставлена ошибочно и в дальнейшем была аннулирована. Никаких нарушений избирательного законодательства допущено не было, все права избирателей были соблюдены — оба избирателя проголосовали единожды", — приводит слова председателя ТИК Лангепаса Ольги Туктаровой "Ugra-news".

В беседе с корреспондентом Накануне.RU она добавила, что изначально для голосования "на дому" заявки оставляли два избирателя. Один из них отказался и комиссия осуществила голосование только для одного избирателя. А запись ошибочно была внесена напротив фамилии другого избирателя, который проголосовал из дома.

"Когда разобрались второго избирателя, который пришел на участок, внесли в дополнительный список, дали ему проголосовать и у второго скорректировали запись. Был составлен акт о внесении ошибочной записи в список избирателей", - сообщила она.