Песков выиграл 10 000 баллов за участие в дистанционном голосовании

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выиграл приз за участие онлайн-голосовании.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов, Песков получил 10 тыс. призовых баллов в программе "Миллион призов" на выборах в Москве.

Сам Песков рассказал, что ему пока ничего не известно о выигрыше, об этом пишет РИА "Новости".

Участвующие в дистанционном электронном голосовании на выборах в столице с 17 по 19 сентября 2021 года получают шанс выиграть призовые баллы, автомобиль или квартиру. Призовые баллы имеют эквивалент в рублях в соотношении 1 призовой балл = 1 рубль.

Напомним, ранее в Кремле объяснили, почему во время электронного голосования у Владимира Путина на часах была другая дата - 10 сентября вместо 17-го. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства не устанавливает дату на своих часах, потому что не пользуется такой функцией. По его словам, "он на это не обращает внимания".