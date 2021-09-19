На выборах в Госдуму проголосовало более 35% избирателей. Самую высокую явку показывает Чечня

В России по состоянию на 10.00 на выборах в Госдуму проголосовало 35,69% избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Самую высокую явку показала Чечня, по состоянию на 10.00 местного времени в субъекте проголосовало 79,35% избирателей. Также в лидерах Кабардино-Балкарская республика – 70,52%, Татарстан – 68,4%, республика Тыва – 67,27% (по состоянию на 12.00 местного времени) и Карачаево-Черкесская республика – 65,43%.

Хуже всего голосуют в Санкт-Петербурге. По состоянию на 10.00 местного времени свой голос за депутатов отдали только 21,58% избирателей. По Ленинградской области явка чуть выше – 24,77%. Невысокую явку также показывают Карелия – 21,94%, Владимирская область – 21,97%, республика Коми – 23,07% и Новосибирская область – 23,86% (по состоянию на 12 часов местного времени).

Напомним, на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году итоговая явка при однодневном голосовании составила 47,88%.