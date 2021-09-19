19 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пенсионерка отказалась голосовать, когда ей не выдали "подарочную карту"

Пожилая жительница Екатеринбурга наотрез отказалась голосовать после того, как ей не выдали обещанную "подарочную карту" пенсионера.
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Как пишет издание "Вечерние ведомости", сделала она это уже после получения бюллетеня. Женщина возмутилась, что ей "две недели обещали, заманивали подарками", а в итоге ничего не выдали. По данным издания, в избирательной комиссии назвали ее "неадекватной".

Напомним, что свердловские власти приурочили ко Дню пенсионера выпуск "подарочных карт", которые пожилые люди смогут обменять на продукты в определенных магазинах – в частности, сети "Пятерочка". Получить такой "талон" можно только на избирательном участке 17-19 сентября или дома – в случае голосования на дому.

Позже стало известно, что на "подарочных картах" для свердловских пенсионеров будет всего 150 рублей. А во время трехдневного голосования выяснилось, что карты нерабочие. В торговой сети признали проблему и заявили, что это временно.

Сегодня стало известно, что "продуктовые карточки" на избирательных участках внезапно закончились.

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Теги: карта, голосование, пенсионерка, Екатеринбург



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Ранее 15.09.2021 16:12 Мск ЦОН: вручение "подарочных карт" свердловским пенсионерам на избирательных участках - это не нарушение
Ранее 31.08.2021 08:32 Мск Свердловским пенсионерам на избирательных участках решили давать подарочные карты


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