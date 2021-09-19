В Екатеринбурге пенсионерка отказалась голосовать, когда ей не выдали "подарочную карту"

Пожилая жительница Екатеринбурга наотрез отказалась голосовать после того, как ей не выдали обещанную "подарочную карту" пенсионера.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", сделала она это уже после получения бюллетеня. Женщина возмутилась, что ей "две недели обещали, заманивали подарками", а в итоге ничего не выдали. По данным издания, в избирательной комиссии назвали ее "неадекватной".

Напомним, что свердловские власти приурочили ко Дню пенсионера выпуск "подарочных карт", которые пожилые люди смогут обменять на продукты в определенных магазинах – в частности, сети "Пятерочка". Получить такой "талон" можно только на избирательном участке 17-19 сентября или дома – в случае голосования на дому.

Позже стало известно, что на "подарочных картах" для свердловских пенсионеров будет всего 150 рублей. А во время трехдневного голосования выяснилось, что карты нерабочие. В торговой сети признали проблему и заявили, что это временно.

Сегодня стало известно, что "продуктовые карточки" на избирательных участках внезапно закончились.