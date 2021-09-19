Стало известно, какие конфликты могли предвещать воронежскую трагедию

Конфликты вокруг выкупа дома матери могли стать отправной точкой к нашумевшей трагедии в Воронежской области.

Известному телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" удалось пообщаться с человеком, который знаком с Виктором Мирским, подозреваемым в тройном убийстве и нападении на отдел полиции.

По его словам, у убийцы было крепкое хозяйство на селе: пасека, коровы, много телят, луга под сенокос, огороды. По рассказам, якобы жил не бедно, был работящий, вежливый, неконфликтный.

Якобы, проблемы начались с того момента, когда семья одной из диаспор выкупила часть дома у матери Мирского и погашала долг частями. А когда мать умерла, то якобы отказались платить дальше. Предположительно, Мирский подавал заявление на семью именно в то отделение полиции, которое потом взорвал: полиция отказала ему и встала на сторону семьи. Возможно, что решение было незаконным, так как они заплатили немного, а получали в собственность всю недвижимость.

"Это как же надо его было довести до такой спланированной и хладнокровно рассчитанной акции?" - недоумевает собеседник "ВЧК-ОГПУ".

Напомним, 17 сентября силовики задержали Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отделение полиции и тройном убийстве. Силовики заметили автомобиль Мирского у села Подгорное. Он не отреагировал на требование остановиться, а затем оказал сопротивление. В ходе задержания его ранили в голову.