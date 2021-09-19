На Ямале выпал первый снег и парализовал движение на трассе

На Ямале сегодня выпал первый снег. Видеозапись из Муравленко опубликована в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как из-за обрушившейся на автономный округ стихии, образовалась автомобильная пробка. Голос за кадром сетует, что ехать стало невозможно.

"Ну все, в принципе. Трасса встала. Там фактически сугробы. Дорога остановилась. Дальше ехать невозможно. Надо было "шипы" ставить", - комментирует автор видеоролика.