75% жилых домов Свердловской области подключено к отоплению

Отопление в Свердловской области получили 75% жилых домов и 95% учреждений социальной сферы. Таковы оперативные данные регионального МинЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в целом по региону в работу включено 1 тыс. 464 котельных, отапливается свыше 68,5 миллиона квадратных метров жилья и 5 тыс. 689 учреждений соцкультбыта. Это 1 тыс. 49 школ, 1 тыс. 637 детских садов, 1 тыс. 46 больниц, 146 интернатов, 1 тыс. 72 учреждения культуры и 739 прочих учреждений социальной сферы.

Полностью включено отопление в 43 муниципалитетах Среднего Урала. 100-процентное подключение жилфонда обеспечено в 49 муниципалитетах, соцкультбыта – в 63.

В Екатеринбурге на сегодняшний день тепло получили 55% многоквартирных домов и 80% учреждений социальной сферы. Напомним, что отопительный сезон в уральской столице стартовал 14 сентября.