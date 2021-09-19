"Яблоку" не удалось добиться отмены результатов надомного голосования на УИКе в Челябинске

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района отказалась аннулировать результаты надомного голосования на УИК 1989, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Яблоко".

"Яблоко" просило отменить результате голосования из-за незаполненных реестров.

В ответе ТИКа говорится, что реестр заявлений о голосовании вне помещения вел заместитель председателя УИКа. В реестр было включено 98 человек. Однако 18 сентября при открытии участка председатель УИК не смог найти этот реестр и не смог дозвониться до своего заместителя. В связи с этим было принято решение, что реестр будет вести секретарь УИК.

"Заседание УИК № 1989 по вопросу признания недействительными бюллетеней, которое проводил секретарь УИК № 1989, является неправомочным в связи с отсутствием кворума для принятия решения. В голосовании принимали участие 4 члена УИК № 1989 с правом решающего голоса из 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Председатель УИК № 1989 голосовал против принятия данного решения", - говорится в документе.

Напомним, в Челябинской области в шести случаях были аннулированы бюллетени из-за нарушения процесса оформления реестров надомного голосования.