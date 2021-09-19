На Ямале на участке стало плохо женщине. Она скончалась

В селе Аксарка Приуральского района в районном Центре национальных культур, где расположен избирательный участок № 801, женщине стало плохо с сердцем. Ей оказали всю необходимую помощь, однако спасти ее не удалось. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в окружном избиркоме.

По предварительной информации, женщине было 45 лет. Ей сделали укол адреналина, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а затем увезли на "скорой" в больницу.

"Мы знаем об этой ситуации. Женщина не успела проголосовать, ей стало плохо на лестнице. Она упала. Ей вызвали "скорую", оказали первую медицинскую помощь, попытались реанимировать, но спасти, к сожалению, не удалось", - сообщили в избиркоме.