19 Сентября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

На Ямале на участке стало плохо женщине. Она скончалась

В селе Аксарка Приуральского района в районном Центре национальных культур, где расположен избирательный участок № 801, женщине стало плохо с сердцем. Ей оказали всю необходимую помощь, однако спасти ее не удалось. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в окружном избиркоме.

По предварительной информации, женщине было 45 лет. Ей сделали укол адреналина, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а затем увезли на "скорой" в больницу.

"Мы знаем об этой ситуации. Женщина не успела проголосовать, ей стало плохо на лестнице. Она упала. Ей вызвали "скорую", оказали первую медицинскую помощь, попытались реанимировать, но спасти, к сожалению, не удалось", - сообщили в избиркоме.

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Теги: выборы, голосование, женщина, скончалась, сердце



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