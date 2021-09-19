19 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
выборы, явка, очередь, голосование (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В третий день голосования явка в Прикамье не доросла и до 25%

В третий день голосования явка на выборах в Госдуму, а также заксобрание и местные думы края составляет 24,57%. Свой выбор сделали лишь 487 486 человек, сообщили Накануне.RU в крайизбиркоме.

Традиционно наибольшую активность демонстрируют жители сельских территорий. Самая большая явка зафиксирована в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Березовском муниципальном округе (45,08%, 40,70%, 37,00% соответственно).

Самая низкая активность пока наблюдается в в Краснокамском городском округе (21,93%), в Перми (20,11%) и Александровском муниципальном округе (19,93%).

В Перми по состоянию на 10.00 в выборах приняли участие 20,11% избирателей (155 573 человек). Самая высокая явка - в Ленинском (25,43%), Мотовилихинском (20,42%) и Орджоникидзевском (20,35%). Явка в Кировском районе составила 20,20% избирателей, в Свердловском – 19,78%, в Индустриальном районе 19,55% и в Дзержинском– 18,86% .

Отметим, что в 2016 году, когда был только один день голосования, явка на выборах по состоянию на 18.00 составляла 29,7%. Теперь Пермский край еле-еле подбирается к этому показателю за три дня.

Добавим также, что в 2016 г. Пермский край вошел в число регионов с самой низкой явкой.

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Теги: выборы, явка, голосование



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