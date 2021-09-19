В Челябинской области наблюдатели сообщили о нарушениях на двух УИКах

В Верхнеуральском районе Челябинской области наблюдатели сообщили о нарушении целостности красной защитной полосы сейф-пакетов на двух УИКах.

Речь идет об избирательных участках № 1497 в поселке Межозерный и № 1506 в селе Кирса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Общественной палаты, все сейф-пакеты до окончания голосования хранятся в специальном сейфе. Они будут изыматься из сейфа по окончании времени голосования, непосредственного перед подсчетом голосов избирателей. Если будут обнаружены нарушения целостности индикаторной ленты или повреждения самого сейф-пакета, избирком будет принимать решение о действительности либо недействительности бюллетеней.

В ОП отметили, что будет усилен контроль за данной ситуацией, а общественные наблюдатели дополнительно обратят внимание на состояние сейф-пактов перед началом подсчета.