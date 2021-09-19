Свердловские кандидаты продолжают агитацию во время выборов. ЦОН обратится в избирком

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области подтвердили, что партии и их кандидаты продолжают агитацию, несмотря на запрет.

Ранее в интернете появилась информация, что кандидаты и представители некоторых партий выкладывают в социальных сетях сведения о том, как они проголосовали. Также они призывали прийти на выборы своих сторонников.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН Свердловской области, их юристы подтвердили, что агитация в дни голосования, в том числе размещение публично информации о том, кого человек поддерживает, запрещена по закону. В этой связи принято решение обратиться в избирательную комиссию региона для уведомления уполномоченных представителей всех участников избирательного процесса о недопустимости нарушения законодательства и проведения агитации в дни голосования.

Напомним, сегодня начался третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области. Также в 35 свердловских муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

По данным избиркома, явка избирателей на сегодняшнее утро составила около 34%.