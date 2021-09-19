Третий день голосования в Югре: наименее всего активны сургутяне

В третий день голосования в Югре по состоянию на 10.00 проголосовали 377 963 человек, что составляет 32,67% от общего количества избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

Лидером по явке остается Нефтеюганский район с показателем 65,02%. Наименее активны жители Сургута с явкой - 21,73%

Если сравнивать с 2016 годом, то этот показатель близок к явке по состоянию на 18.00. Тогда участие в выборах приняли 385 тыс. 816 или 33,87%.

Голосование в Югре проходит в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства и рекомендациями Роспотребнадзора. Как сообщил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, сегодня утром наблюдатели пришли на избирательные участки и убедились в сохранности сейф-пакетов. Нет ни одной жалобы на порядок хранения избирательной документации.

"Избирательные комиссии проводят большую работу по организации голосования. Вечером после закрытия избирательных участков им предстоит провести много процедур по подсчету голосов избирателей. Напомню, у нас в среднем шесть – восемь видов бюллетеней на каждом участке. Каждый бюллетень должен пройти свою процедуру подсчета, и это занимает длительное время. Членам комиссий предстоит считать в шесть – восемь раз больше и дольше. Безусловно, им предстоит большой объем работы, но они к этому готовились и подтверждают, что и в этот раз не подведут", - отметил он.