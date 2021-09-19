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Спорт Свердловская область
Якуб Коварж, вратарь ХК &quot;Автомобилист&quot; (2015) | Фото:https://ru.wikipedia.org

"Автомобилист" объявил об уходе Коваржа. Голкипер не может играть по состоянию здоровья

Чешский вратарь Якуб Коварж покинул "Автомобилист". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.
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По итогам предсезонной подготовки и первого проведенного матча 33-летний голкипер пришел к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь своей команде в нынешнем сезоне. В этой связи "Автомобилист" и Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества. При этом права на игрока до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за уральским клубом.

Голкипер из Чехии отыграл в Екатеринбурге более семи лет. За это время он провел 381 матч, 43 из которых сыграл "на ноль".

Напомним, в начале сентября "Автомобилист" поместил Якуба Коваржа в список травмированных игроков. В августе вратарь проходил курс реабилитации в Германии, из-за чего пропустил предсезонный турнир в Уфе.

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Теги: Коварж, вратарь, уход, Автомобилист



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