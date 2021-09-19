"Обнуление в политической роли": эксперт объяснил, почему бойкот выборов ничего не даст

Политолог Аббас Галлямов высказался о бойкоте выборов в России. По его мнению, он ничего не даст.

Как пишет эксперт в своем Telegram-канале, в центре политического процесса стоит вопрос о власти, но не любой власти.

"Например, вопросом о том, кто главный в какой-то конкретней семье или там трудовом коллективе, политика не интересуется. Ее предметом является только власть над большими социальными группами. Поэтому политика – она целиком про коллективное действие. Лично я могу говорить и делать все, что угодно, но если мои слова и поступки не скоординированы со словами и поступками других людей; если они не проманифестированы с помощью какого-то коллективного перформанса, то политическая цена им – ноль копеек", - отмечает Галлямов.

По его мнению, в этом проблема сторонников бойкота: они "утешают себя мыслью, что не придя на участок, они совершают политическое действо, но на самом деле никакого действа они не совершают".

"Бойкот имел бы смысл, если бы он был совершен организованно – по призыву какой-то политической партии, например. А без этого неявившиеся просто обнуляют себя в своей политической роли. Именно поэтому эксперты, изучавшие мировой опыт использования бойкотов, и говорят, что сам по себе бойкот лишь ухудшает положение тех, кто его использует. Чтобы он сработал, его нужно дополнить каким-то другим коллективным действием – забастовкой, например", - добавил политолог.

Прокомментировал он и известный тезис о том, что "не надо садиться за один стол с напёрсточниками".

"Уважаемые, вы уже давно с ними за столом сидите. С тех пор, как родились в России. А тот бойкот, который вы предлагаете - это, по сути, предложение дополнительно закрыть глаза во время игры", считает он.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о 137 зафиксированных обращениях, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на выборах. По ее данным, они поступили из 45 регионов страны.