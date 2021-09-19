В Челябинской области в шести случаях из-за нарушений были аннулированы бюллетени

В Челябинской области в шести случаях были аннулированы бюллетени из-за нарушения процесса оформления реестров надомного голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Общественной палаты.

"За два дня голосования можно сделать вывод, что, в основном, проблемы связанны с надомным голосованием. В шести случаях бюллетени были аннулированы. По одному случаю в Следственный комитет подано заявление", - рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев.

Больше всего бюллетеней было отменено на УИК №686, на остальных участках немного.

"На самом деле это не массовое явление. Пока мы не можем сказать, был ли умысел в этих случаях, скорее, это связано с халатностью членов избирательных комиссий, которые иногда карандашом заполняют реестры. Как выяснилось, некоторые члены комиссий относятся к заполнению реестров достаточно вольно, из-за чего теперь голоса граждан не учтены", - подчеркнул он.

Ранее облизбирком сообщил, что в Челябинске УИК №2055 признала 34 бюллетеней по федеральному списку и 34 бюллетеней по одномандатному списку недействительными в связи с тем, что избиратели не были внесены в список избирателей. Проверка была проведена из-за информации о "попытке голосования" мертвых избирателей.