19 Сентября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
выборы, явка, очередь, голосование (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области наплыв избирателей. На участках очереди

В Тюменской области в воскресенье на избирательных участках возникли очереди. Об этом Накануне.RU сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Основной наплыв граждан наблюдается именно в третий день голосования.

Явка на 10.00 19 сентября в Тюменской области составила 41,25%, проголосовало 468 522 человека. Отметим, что в 2016 году, когда день голосования был только один - явка на 12.00 составляла - 36,86%, а на 15.00 - 57,91%

При этом на Ямале явка уже приближается к финальной.

выборы, явка, очередь, голосование(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

выборы, явка, очередь, голосование(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев из студии Оперативного штаба в прямом эфире телеканала "Тюменское время" сообщил, что все видеокамеры, установленные на избирательных участках, работают без сбоя.

выборы, явка, очередь, голосование(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Поздравляю с началом третьего дня голосования всех избирателей! Участки только открываются. Центр общественного наблюдения уже следит за тем, что на них происходит. Работают более тысячи видеокамер. На протяжении предыдущих двух дней камеры работают исправно. Ответственно заявляю, что в ходе видеонаблюдения, на текущий момент, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано", - сообщил он.

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Теги: выборы, явка, очередь, голосование



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