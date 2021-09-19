Свердловский избирком назвал последние данные по явке в трехдневное голосование

Избирательная комиссия Свердловской области назвала последние данные по явке в трехдневное голосование.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, явка избирателей на 10 часов 19 сентября составила 33,61%. Напомним, сегодня в 8:00 начался третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Свердловской области. Также в 35 свердловских муниципалитетах выбирают депутатов местных дум.

Голосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Как сообщало Накануне.RU, в субботу областные коммунисты заявили, что вскрыли систему подкупа избирателей. А на одном из участков в Екатеринбурге КОИБ показал почти 200 "лишних" бюллетеней.