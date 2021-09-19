В Челябинской области на выборах в Госдуму проголосовали 28,67% избирателей

Явка в Челябинской области на выборах депутатов Госдумы на 10.00 19 сентября составила 28,67% избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

В регионе открыто 2 тыс. 303 избирательных участков.

Напомним, 19 сентября в России проходит третий день выборов в Госдуму. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В Челябинской области проходят 95 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата ЗСО.

Добавим, что на выборах в Госдуму в 2016 году явка в Челябинской области была 44,37% избирателей.