В третий день голосования явка на Ямале на выборах превысила 55%

Ямальский избирком подвел предварительные итоги явки на выборах в Госдуму восьмого созыва, тюменской облдумы седьмого созыва и пяти муниципальных выборах на территории автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

На третий день голосования, по состоянию на 10.00 явка составляет 56,21%.

Лидером по голосованию стал Ямальский район. Проголосовали 81,7% избирателей. В аутсайдерах - Ноябрьск. Там явка составляет 47,04%. Не преодолел процент 50% по явке и Салехард - 49,76%.

Все остальные 11 муниципалитетов преодолели порог в 50%.

Отметим, что этот показатель близок к показателю финальной явки на выборах в Госдуму в 2016 году. Тогда день голосования был только один. По состоянию на 18.00 финальная явка составила 61,27%.

Самыми активными были избиратели Красноселькупского района: там на избирательные участки пришли 90,5% имеющих право голоса людей. Аутсайдером стал Салехард: в столице региона на выборы явились 58,27% электората.