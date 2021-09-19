19 Сентября 2021
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выборы, явка, очередь (2021) | Фото: vk.com/labytnangi_live

В третий день голосования явка на Ямале на выборах превысила 55%

Ямальский избирком подвел предварительные итоги явки на выборах в Госдуму восьмого созыва, тюменской облдумы седьмого созыва и пяти муниципальных выборах на территории автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

На третий день голосования, по состоянию на 10.00 явка составляет 56,21%.

Лидером по голосованию стал Ямальский район. Проголосовали 81,7% избирателей. В аутсайдерах - Ноябрьск. Там явка составляет 47,04%. Не преодолел процент 50% по явке и Салехард - 49,76%.

Все остальные 11 муниципалитетов преодолели порог в 50%.

Отметим, что этот показатель близок к показателю финальной явки на выборах в Госдуму в 2016 году. Тогда день голосования был только один. По состоянию на 18.00 финальная явка составила 61,27%.

Самыми активными были избиратели Красноселькупского района: там на избирательные участки пришли 90,5% имеющих право голоса людей. Аутсайдером стал Салехард: в столице региона на выборы явились 58,27% электората.

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Теги: выборы, явка, голосование



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Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2021 14:06 Мск На Ямале проголосовали 62% избирателей


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