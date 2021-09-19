19 Сентября 2021
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трубецкой, сургутский район (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой вручил ключи от новых квартир в Барсово детям-сиротам

Накануне в Барсово (Сургутский район) случилось волнительное и приятное событие - глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил ключи от новых квартир детям из числа сирот. Квартиры в новом доме, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация Сургутского района осуществляет так называемые отдельные государственные полномочия по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли совершеннолетия.

квартира, дети- сироты, ключи, новые квартиры(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, в 2021 году сумма выделенных денежных средств на приобретение жилья составила 30 млн рублей: 23 млн из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и 7 млн из бюджета Сургутского района. Эти средства истратят на приобретение 13 квартир. 5 квартир приобретено в Лянторе, 3 в Федоровском, 4 в Барсово и 1 квартира в Белом Яру.

"Мы ежегодно на протяжении последних пяти лет год в год обеспечиваем детей-сирот положенным количеством квартир. Не было ни одного года задержки, переходящих долгов. В 2020 году детей обеспечили 18 квартирами, в этом году по графику нужно 15. Уже 13 приобретено, сегодня вручили ключи трём владельцам. До конца года приобретём ещё две", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

А накануне в Барсово глава района Андрей Трубецкой вручал ключи от новых квартир, которые станут первым собственным жильем для детей-сирот.

"Мне очень нравится! Квартира очень просторная и светлая, места тут много. Это очень волнительно для меня. Я думала ждать буду намного дольше. Я очень благодарна. У меня теперь будет своя квартира в Барсово ," – поделилась своей радостью Валерия Чернецкая.

чернецкая, сургутский район(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Мы проверили квартиры. Жалоб нет, УК считает, что жителям всё нравится" , - рассказал Денис Атаманов, заместитель директора ООО Специализированный застройщик «Домакс».

трубецкой, сургутский район(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Отметим, что обязательства по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрацией Сургутского района исполняются своевременно и в полном объеме.

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Теги: трубецкой, квартиры детям -сиротам, барсово



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