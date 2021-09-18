18 Сентября 2021
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гидросамолет, озеро Тургояк, (2019) | Фото: минэкологии Челябинской области

Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в ХМАО

Два человека погибли в результате падения гидросамолета в Советском районе ХМАО.

По данным МЧС, ЧП произошло вблизи озера Глубокое, в 85 км от города Советский. Гидросамолет упал в болото.

По предварительным данным, на борту находилось пилот и пассажир. Источник "Интерфакса" сообщил, что они погибли.

РЕН ТВ передает, что самолет принадлежит местному предпринимателю. Мужчина находился на борту вместе со своей супругой.

Поиски гидросамолета прекращены до утра воскресенья. Сложность заключается в том, что местность, где произошло крушение, заболочена и труднодоступна.

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Теги: гидросамолет, хмао, болото



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