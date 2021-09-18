Гидросамолет с двумя людьми упал в болото в ХМАО

Два человека погибли в результате падения гидросамолета в Советском районе ХМАО.

По данным МЧС, ЧП произошло вблизи озера Глубокое, в 85 км от города Советский. Гидросамолет упал в болото.

По предварительным данным, на борту находилось пилот и пассажир. Источник "Интерфакса" сообщил, что они погибли.

РЕН ТВ передает, что самолет принадлежит местному предпринимателю. Мужчина находился на борту вместе со своей супругой.

Поиски гидросамолета прекращены до утра воскресенья. Сложность заключается в том, что местность, где произошло крушение, заболочена и труднодоступна.