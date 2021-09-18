Зюганов призвал ЦИК и правоохранителей отреагировать на нарушения при голосовании

Представители КПРФ заявили о нарушениях на избирательных участках в Брянской, Самарской и Саратовской областях, а также в подмосковных Королеве и Балашихе.

"Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно. Сегодня же я обращаюсь к Памфиловой и Булаеву",— сказал Геннадий Зюганов во время пресс-конференции.

Он заявил, что обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и ее заместителю Николаю Булаеву.

Отдельно Зюганов отметил избирательный участок в Брянской области. КПРФ опубликовала видео с участка №475 в поселке Клетня, на котором члены участковой избирательной комиссии проголосовали несколько раз, переодевавшись за пределами видимости камер и засовывая по несколько бюллетеней в ящик.

"Если так дальше пойдет в Брянской области, мы потребует отставки главы региона", - заявил Зюганов. Он отметил, что все материалы по нарушениям уже направлены правоохранителям.

По словам первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, КПРФ выявила вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля. Коммунисты будут добиваться уголовного преследования нарушителей, передает РИА Новости.

Афонин заявил также, что КПРФ требует от руководства МВД и ГУВД Свердловской области провести служебное расследование по поводу возможного участия начальника одного из отделов полиции в фальсификации выборов.

Напомним, ранее пресс-служба Свердловского обкома КПРФ сообщила, что в Екатеринбурге на 12 избирательном округе в Заксобрание Свердловской области, где баллотируется лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, вскрыли систему подкупа избирателей.

Сообщается, что молодые люди в красных манишках с названием "Чкаловцы" дежурили возле каждого избирательного участка и собирали с граждан белые карточки, которые перед голосованием люди брали из специального контейнера в помещении избирательного участка.

"Точно такой же логотип и название "Чкаловцы" использовал в своей избирательной кампании кандидат в депутаты от "Единой России" Валерий Савельев", - утверждают в свердловском КПРФ.

Также коммунисты заподозрили, что начальник 13 отдела полиции Чкаловского района в курсе происходящего.